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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:53

Alanya’dan Letonya İş gezisi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) üyelerine yönelik Letonya İş Gezisi düzenliyor.Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette, Letonya’nın Alanya Fahri Konsolosu Nurkan...

Alanya'dan Letonya İş gezisi
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) üyelerine yönelik Letonya İş Gezisi düzenliyor.

Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette, Letonya’nın Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz’da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, 25-28 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri KOSGEB Destekli Letonya İş Gezisi’ne dikkat çekti.

“İş adamlarımız uzun süreli vize imkanına sahip oldu”

Başkan Şahin, “Büyükelçilerimizle sık sık görüşerek, üyelerimize mevzuat çerçevesinde vize kolaylığı talep ediyoruz, vize desteği istiyoruz. Büyükelçilerimiz de talebimiz doğrultusunda büyük ölçüde Alanya’daki iş adamlarımıza vize kolaylığı sağlıyor. Tabii ki burada Dışişleri Bakanımızın Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Alanyalı olmasının büyük katkılarını gördük. Büyükelçilerimizle beşeri ilişkileri geliştirmemiz sayesinde iş adamlarımızda uzun süreli vize imkanına sahip oldu” dedi.

Elferts: “Elimizden gelen desteği vereceğiz”

Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts ise “ALTSO’nun Kasım ayında Letonya’ya yapacağı iş gezisine büyükelçilik olarak bizde partner olduk. Kendilerine elimizden gelen desteği verip, kendilerine eşlik edeceğiz. Oradaki programın mükemmel olması için her türlü çabayı göstereceğiz. Başkan beye de bizleri kabul ettiği tekrardan çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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