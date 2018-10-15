Alanyasporlu Ahmet ustaya son görev

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün 63 yaşındaki emektar aşçısı Ahmet Yalçın için Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde program düzenlendi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün 63 yaşındaki aşçısı Ahmet Yalçın, geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti. Kazım Bulut Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından tesislerde yapılan duaya Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu, profesyonel futbolcular, teknik ekip, kulüp personeli, altyapı teknik ekip ve futbolcuları, taraftarlar, spor camiası ve Yalçın’ın yakınları katıldı. Dua önce kısa bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Yalçın’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Okunan duanın ardından Aşağı Oba Mezarlığı’na götürülen Ahmet Yalçın’ın cenazesi burada toprağa verildi.