Alanya’ya 300 bin çiçek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesi’ne 300 bin yazlık bitki ve çiçek dikiyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Park ve Bahçeler ekipleri, turizm sezonu öncesi Alanya’da yoğun bir çalışma içine girdi....

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesi’ne 300 bin yazlık bitki ve çiçek dikiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Park ve Bahçeler ekipleri, turizm sezonu öncesi Alanya’da yoğun bir çalışma içine girdi. Alanya Merkez, Oba, Tosmur, Konaklı, Türkler başta olmak üzere, sorumluluk sahası içinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, kaldırım, refüj ve yürüyüş yollarında kışlık bitki ve çiçeklerin sökümü yapılırken mevsimlik bitki ve çiçekler dikiliyor.

Mis gibi çiçek kokacak

Gruplar halinde çalışan ekipler, bir hafta içinde Alanya’da 300 bin çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturacak. Haziran ayı ile birlikte açacak olan çiçekler ile birlikte Alanya rengarenk bir görünüme kavuşacak. Diğer yandan bitki ve çiçek dikiminin yanı sıra Park ve Bahçeler ekipleri, sorumluluk alanı içinde bulunan yerlerdeki süs havuzlarını da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Havuzların içinde temizlik yapan ekipler, aydınlatma sistemlerini de elden geçiriyor. Bakım çalışmalarının ardından havuzlar özellikle geceleri Alanya’ya ayrı bir görünüm kazandıracak.