ANTALYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:59

Ali Çetinkaya açık hava müzesine dönüştü

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın ilk müze konseptli caddesi olarak bambaşka bir görünüme kavuşturduğu Ali Çetinkaya Caddesi’nde, Doğu Garajı kazısından çıkan eserlerin birebir kopyaları sergilenmeye başlandı.Ali Çetinkaya...

Ali Çetinkaya açık hava müzesine dönüştü
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın ilk müze konseptli caddesi olarak bambaşka bir görünüme kavuşturduğu Ali Çetinkaya Caddesi’nde, Doğu Garajı kazısından çıkan eserlerin birebir kopyaları sergilenmeye başlandı.

Ali Çetinkaya Caddesi, yenilenen yüzüyle kentin çekim merkezi olmaya başladı. Dünyada müze konsepti ile tasarlanan ilk cadde olan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca 7 sergi vitrini yerleştirildi. Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserlerin birebir kopyaları bu vitrinlerde sergilenmeye başladı. Caddeye farklı bir kimlik kazandıran eserler, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Dünyada bir ilk

Doğu Garajı çalışmaları sırasında 3 bin yıllık nekropol alanı çıkmıştı ve kazı çalışması başlatılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in büyük önem verdiği kazı çalışmaları sırasında, Antalya’nın bilinen tarihi bin yıl daha önce geriye götüren eserler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Başkan Türel, nekropol alanı açık bir müzeye dönüştürecek projeyi başlatmıştı. Şimdi bu eserlerin kopyaları Ali Çetinkaya Caddesi’ni süslüyor. Müze caddesi haline gelen Ali Çetinkaya, turistlerin de görmeden gidemeyecekleri bir durak olacak.

“150 eser sergilenecek”

Müzeler Şube Müdürlüğü Arkeoloğu Mehmet Şengül, “Doğu Garajı Nekropol alanında yapılan kazılarda bine yakın mezar bulunmuştu. Antalyalılar, Doğu Garajı’ndan çıkan eserleri merak ediyordu. Eserlerin bir kısmının bulundukları haliyle orijinaline yakın benzerleri yapıldı. Aralarında Gözyaşı şişeleri, pişmiş toprak heykeller, ticari kaplar, heykel parçaları gibi birçok eser yer alıyor. Ali Çetinkaya’daki sergi vitrinler vatandaşların ve turistlerin bu eserleri tanımaları sağlanacak. Eserlerin gerçekleri yapımı devam eden Nekropol Müzesi’nde sergilenecek” dedi.
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