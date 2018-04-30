ALKÜ Halk Oyunları Takımı Türkiye 6’ıncısı oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Halk Oyunları Takımı, 16. Üniversiteler Halk Dansları Yarışmasında altıncı oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Halk Oyunları Takımı, Üniversite Sporları Federasyon’unun düzenlediği 16. Üniversiteler Halk Dansları Yarışmasında 65 üniversitenin mücadele ettiği Artistik Dal Kategorisinde grup birincisi oldu. Türkiye Finali’nde yarışmaya hak kazanan ALKÜ Halk Oyunları Takımı ilk 10’a girerek yarışmayı Dicle Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Trakya Üniversitesi’nin ardından Türkiye 6’ıncısı olarak tamamladı. Yarışmanın ardından başarı elde eden ALKÜ Halk Oyunları Takımı ile Takım Antrenörü Öğretim Görevlisi Mehmet Bilgin Karademir ve Yardımcı Antrenör Mustafa Öztürk, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret etti.

Aylar süren çalışma sonucunda başarı geldi

Ziyaret sırasında Rektör Pınarbaşı’na bilgiler veren Takım Antrenörü Karademir, “Yapılan Türkiye Finali’nde ilk 10’a girerek, Türkiye 6’ıncısı olduk. Ekibimiz ilk defa katıldığı yarışmada üniversitemizi başarıyla temsil etti ve geleceğe umut ışığı oldu. Antrenör Yardımcım Mustafa Öztürk ile Kasım ayından bu yana çalışmalara aralıksız devam ettik. Bu zorlu yarışmada üniversitemizi başarıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşadık. Öncelikle bizlere inanan, desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na ve emek veren Geleneksel ve Modern Dans kulübü üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“öğrencilerimizi ve antrenörümüzü tebrik ederim”

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ’lü akademisyenlerin gün geçtikçe başarıları ile adlarından söz ettirmeye devam ettiğini ve bu trendin artarak devam etmesini beklediğini dile getirerek, Öğretim Görevlisi Mehmet Bilgin Karademir’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Rektör Pınarbaşı, “Gün geçtikçe güzel haberler almaya devem ediyoruz. Halk Oyunları’nın yanı sıra öğrencilerimiz ve hocalarımız Voleybol, Futbol, Yemek Yarışması gibi gittikleri her yarışmadan ödüllerle dönüyorlar. Sizlerden ilerleyen yıllarda daha büyük başarılar elde etmenizi bekliyorum. Yarışmaya takımımız Yörük Kültürünü temsil eden bir oyunla katıldı. Bu başarıların aynı zamanda Alanya halk kültürünün tanıtımına da katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.