ALKÜ ve sosyal hizmetler projesine bakanlık desteği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün yürüteceği Kardeş Takım Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hayata geçiyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü birlikte anlamlı bir projeye daha imza attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu proje yarışmasında ALKÜ ile Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün birlikte hazırladığı proje desteklenmeye uygun bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayesinde dezavantajlı grupta yer alan çocuklar ve gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın makamında imzalanan protokol töreninde Genel Sekreter Fatih Özdemir, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, Proje Koordinatörü Ferit Doğan ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Danışmanlık Birimi Görevlisi Özen Gürbüz yer aldı.

Proje gençlerin kişisel gelişimine katkıda bulunacak

Projede, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde özel sebepler ile koruma altında bulunan dezavantajlı grupta yer alan çocuk ve gençlerin gelişime açık, sorumluluk alma anlamında insiyatif kullanabilen ve ileride hayatlarında meydana gelebilecek olumsuz hayat koşullarında daha kolay adapte olup çözüm odaklı yaklaşım sergilemede sporun önemli yer edindiği belirtiliyor. Proje ile dezavantajlı grupta yer alan ve çeşitli sebeplerle spor yapamamış veya yapma imkânı elde edememiş çocukların üniversite spor kulüpleri aracılığı ile kardeş takım kurarak sürekliliği olan bir aktiviteye ortak olmalarının sağlanması ve üniversite gençlik topluluğunun onlara olumlu rol model olarak, onları sporla buluşturarak kişisel ve akademik başarılarına katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

ALKÜ’nün üniversite kulüpleri aracı olacak

Kabul edilen projeyle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uzak Doğu Sporları Kulübü öğrencileri ile Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Devlet Koruması altındaki öğrencilerin Gençlik Merkezinde 3 ay süre ile belirlenen program dahilinde bir araya gelmeleri sağlanarak sporun faydaları ve gelecekte sağlıklı yaşam konusunda sportif faaliyetlerde bulunmaları, sağlıklı yaşam ve spor konulu söyleşiler ile motivasyon artırıcı atölye çalışmalarına katılımlarının sağlanması, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ile birlikte akademik ve kişisel anlamda gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.