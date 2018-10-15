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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:24

ALKÜ’lü öğrencilerden TÜBİTAK başarısı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğrencileri TÜBİTAK 2241-Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’nda Konya Bölge’sinde yarışarak, Süreç Geliştirme Kategorisi’nde 2.lik ve Ürün Geliştirme Kategorisi’nde...

ALKÜ'lü öğrencilerden TÜBİTAK başarısı
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğrencileri TÜBİTAK 2241-Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’nda Konya Bölge’sinde yarışarak, Süreç Geliştirme Kategorisi’nde 2.lik ve Ürün Geliştirme Kategorisi’nde ise 3.lük ödülü kazandılar.

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezun öğrencilerinden Asude Çam ve Çağlar Subaşı, Doç. Dr. Hilmi Yurdakul ve Dr. Öğretim Üyesi Arife Yurdakul’un danışmanlığında TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında destek alarak hazırladıkları lisans bitirme projeleri ile 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen TÜBİTAK 2241-Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Konya Bölge Sergisi Yarışması’nda yüzlerce proje içerisinden sıyrılarak Süreç Geliştirme Kategorisinde 2.lik ve Ürün Geliştirme Kategorisinde ise 3.lük ödülü kazandılar.
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