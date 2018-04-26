ALKÜ’lü öğrencilere kariyer tavsiyeleri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ekonomi ve Finans Kulübü İşletme Fakültesi Konferans Salonunda 2. Kariyer ve Girişimcilik Günü adlı bir konferans düzenledi.

Konferansa, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, Kulüp Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Arı, Konuşmacı Zekai Avcı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Hamburger İşletmesi sahibi Zekai Avcı Hamburger İşletmecisi oluş hikâyesini öğrencilere anlattı.

“Fırsatı geri çevirmedim”

Bir otelde müdür yardımcısı olarak çalışırken kendisine bir arkadaşının teklif getirdiğini ifade eden Avcı, “14 yıl boyunca otelde çalıştım. Otelde çalışırken bana bir arkadaşım bir teklif getirdi. Arkadaşım Almanya’da dünya çapında bir hamburger işletmesinin işlerinin iyi gittiğini söyledi. Beraber bu işletmeyi açalım dedi. İşi kurmak için 500 bin dolar gerektiğini söyledi. Ancak benim 30 bin dolar param vardı. Uzun süre teklifi düşündükten sonra işi yapmaya karar verdim ama arkadaşıma 30 bin dolardan başka para olmadığını söyledim. O da bana paraya kendi bulacağını ifade etti. Bu fırsatın bir daha elime geçmeyeceğini düşündüm ve bankadan kredi çekmeye karar verdik. Daha sonra da otel yönetimine işten ayrılacağımı söyledim. Manavgat için müracaat ettim ama kabul olmadı. Aldığım eğitimler sonucunda Alanya’da şube açmama izin verdiler” diye konuştu.

“İş yaparken ısrarcı olun”

Öğrencilere “Rüzgâr Boşa Esmesin” diyen Avcı, “Ben bu işletmenin sahibi olmak için yola çıkmadım. Bazen hayat sizi bir yerlere götürüyor. Ancak siz bir çaba göstermeden de hayat sizi bir yere götürmüyor. Bu yüzden yelkenleri açın. Yelkenleri açmadan rüzgâr boşa eser. Önünüze fırsat gelince asla geri çevirmeyin. Kendinize her zaman güvenin ve doğru adımlar atın. Benim şimdi bu kadar işletmem var ama bunları elde etmek kolay olmadı. 18 senenin sonunda bu seviyeye geldim. Benim size tavsiyem bir iş yaparken ısrarcı olun arkadaşlar” şeklinde konuştu.