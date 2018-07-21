ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:01

Alzheimer Farkındalık Günü’nde Erik Dalı oynayacaklar

Muratpaşa Belediyesi’nin Fener Yaşlı Evi’nde, yaşları 58 ile 72 arasında değişen 71 kıdemli kent sakini, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde ‘Erik Dalı’ oynayacak. Kıdemli kent sakinleri bunun için haftada 3 gün 6 saat...

Alzheimer Farkındalık Günü'nde Erik Dalı oynayacaklar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Muratpaşa Belediyesi’nin Fener Yaşlı Evi’nde, yaşları 58 ile 72 arasında değişen 71 kıdemli kent sakini, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde ‘Erik Dalı’ oynayacak. Kıdemli kent sakinleri bunun için haftada 3 gün 6 saat çalışıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Muratpaşa nüfusunun yaklaşık yüzde 13.5’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Bu yaş grubunda 66 bin 764 nüfusa sahip ilçede, Muratpaşa Belediyesi, kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü’nde Falez 2 Parkı’nda ilk Yaşlı Evini açmasıyla başlayan çalışmalar, sırasıyla Fener ve Soğuksu mahalleleri Yaşlı Evlerinin hizmete girmesiyle devam etti. Yaşlı Evleri, 60 yaş ve üzeri Muratpaşa sakinlerine üyelik sistemiyle hizmet vermeye devam ederken bu çalışmalar Muratpaşa’yı Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyeliğine taşıdı.

Muratpaşa Belediyesi, çağın hastalığı Alzheimer’ı ötelemek, rehabilite etmek ve uzakta tutmak için Yaşlı Evleriyle başlayan çalışması Türkiye Alzheimer Derneği’yle düzenlenen seri panel ve konferanslarla devam etti. Çalışmalara bu yıl Alzheimer hastalarının yakınlarına uzman desteği sağlayan Alzheimer Danışma Hattı eklendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Evlerinde şimdi 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde gerçekleştirecekleri etkinliğin heyecanı yaşanıyor. Fener Yaşlı Evinde, yaşları 58 ile 72 arasında değişen 71 kıdemli kent sakini, 21 Eylül’de son dönemin popüler oyun havası Erik Dalı oynayacak. Kendilerine ‘Erik Dalı Grubu’ adı veren 57 kadın ve 14 erkek, pazartesi, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere, haftada 3 gün 6 saat çalışıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku