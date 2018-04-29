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29 Nisan 2018 Pazar 12:56

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz Isparta’da yeğenini evlendirdi

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve kız kardeşi İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Nuray Öztürk, yeğenleri Mehmet Onur Alhan’ın düğün töreninde Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya...

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz Isparta'da yeğenini evlendirdi
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Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve kız kardeşi İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Nuray Öztürk, yeğenleri Mehmet Onur Alhan’ın düğün töreninde Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından kıyılan nikahta şahitlik yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, memleketi Isparta’da ablası Zeliha ve eniştesi Bayram Alhan’ın mühendis oğlu Mehmet Onur ile Rusya vatandaşı Tatyana Zhukova - Viktor Lisovskaia’nın mühendis kızları Nadezhda’nın düğün törenine katıldı.

Isparta Tempopark Düğün Salonunda gerçekleştirilen düğün töreninde, mühendis çiftin nikahını Başkan Yusuf Ziya Günaydın kıyarken, nikah şahitliğini ise Valis Şehmus Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve kız kardeşi İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Nuray Öztürk yaptı.

Isparta ve çevre illerden, çiftin çok sayıda yakın, dost ve akrabasının katıldığı törende davetliler gönüllerince eğlendi.

Isparta’da dünya evine giren mühendis çiftin Rusya’da yaşayacakları öğrenildi.
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