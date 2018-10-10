ANTALYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:24

Antalya derbisi Antalyaspor’un

Antalyaspor, Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi’nde çıktığı 2 maçı da set vermeden kazanarak 2’de 2 yaptı.Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor, ligdeki 2. maçında Kepez Belediyesi’ni 3-0...

Antalya derbisi Antalyaspor'un
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Antalyaspor, Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi’nde çıktığı 2 maçı da set vermeden kazanarak 2’de 2 yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor, ligdeki 2. maçında Kepez Belediyesi’ni 3-0 yenerek 2’de 2 yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip Turgut Özal Spor Salonu’nda karşılaştığı Kepez Belediyesi’ni 25-18, 25-17 ve 27-25’lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Maça iyi başlayan Antalyaspor, ilk seti zorlanmadan 25-18 önde tamamladı. 2. sete de iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlı takım, rakibinin skoru dengelemesine izin vermedi ve bu seti de 25-17 geçerek 2-0 üstünlük sağladı. Karşılaşmanın 3. seti ise oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Ev sahibi Kepez Belediyesi zaman zaman 2 sayı üstünlük sağlasa da kırmızı-beyazlı ekip seti vermedi ve 27-25 üstünlükle geçerek karşılaşmadan 3-0 galibiyet aldı.

Sezonun ilk maçında Söke Voleybol Takımı’nı da 3-0 gibi net bir skorla yenen Antalyaspor, ligin 3. hafta karşılaşmasında Antalya Spor Salonu’nda 14 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Nazilli Belediyespor’u ağırlayacak.
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