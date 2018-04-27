Antalya DOB’dan ’Yaza Merhaba’ konseri

Antalya DOB ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası 2 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de özel bir konserle yaza ’merhaba’ diyecek. Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde ücretsiz gerçekleştirilecek konserde orkestrayı şef Binbaşı Tarık Tal yönetirken, soprano Gökçe Nur Semerci, tenor Devrim Demirel ve trompet sanatçısı Cem Sevgi solist olarak sahnede yer alacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Yaza merhaba konseri’yle sanatseverlerin karşısına çıkacak.Antalya DOB ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası 2 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de özel bir konserle yaza ’merhaba’ diyecek. Haşim İşcan...

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