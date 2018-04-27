Antalya Edebiyat Günleri başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlendiği Antalya Edebiyat Günleri, Fikret Otyam Sanat Parkı’nda buluşmasıyla başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlendiği Antalya Edebiyat Günleri, şair Ahmet Telli’nin Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde söyleşisi ve Antalyalı edebiyatçıların ve yazarların Fikret Otyam Sanat Parkı’nda buluşmasıyla başladı. Antalyalı edebiyatçıların imza günü ve sonrasında ‘Antalya ve Edebiyat’ başlıklı söyleşiyle devam eden buluşmasına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da konuk oldu. İmza gününe katılan yazarların masalarına tek tek uğrayan Başkan Uysal, Antalya’yı küçüklüğünden bu yana hep bir edebiyat şehri olarak düşündüğünü söyledi.

Sahip olduğu antik kentleri, ev sahipliği yaptığı medeniyetleri düşündükçe Antalya’nın dünyada çok az kentte rastlanacak detaylara sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, “Antalya, belki bir gün Dostoyevski’nin Petersburg’u, James Joyce’un Dublin’i, Victor Hugo’nun Paris’i ve hatta İstanbul gibi bir edebiyat kenti olabilir. Bizler mevcut koşullarda, Antalya Edebiyat Günleri’yle bunu geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Uysal’ın konuşmasını ardından Antalya Edebiyat Günleri, Cahit Çakcıl, Kamile Yılmaz, Nuri Erkal, Ahmet Turan Kul ve Giray Ercenk’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Antalya ve Edebiyat’ başlıklı söyleşisiyle devam etti.

Antalya Edebiyat Günleri’nde ilk gün bu yıl ‘En iyi Öykü’ ödülleriyle birlikte onur ödülü alacak edebiyatçılarla birlikte konukların katıldığı akşam yemeğiyle sona erdi.