Antalya emniyetinden 2 bin polisle 1 Mayıs önlemi

Antalya Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşık 2 bin polisle güvenlik önlemi alacak.

Antalya Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kentte çeşitli güvenlik önlemleri aldı. Emniyet ekipleri, 1 Mayıs Salı günü 11.00-17.00 saatleri arasında, bazı yolları trafiğe kapattı. Sivil Toplum Kuruluşlarının(STK) ve sendikaların birlikte düzenleyecekleri ortak etkinlikler kapsamında Aydın Kanza Parkı’ndan yürüyüş ile başlayıp Anafartalar Caddesi, Cumhuriyet Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan basın açıklaması ile sona erecek olan etkinliklere Antalya Valiliği tarafından izin verildi.

Düzenlenecek olan anma etkinlikleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamı için 2 bin civarında polisle en üst seviyede güvenlik tedbiri alacak. Tedbirler kapsamında aynı gün saat 08.30’dan itibaren Anafartalar Caddesi- Aydın Kanza Parkı - Güllük Kavşağı -Güllük Caddesi - Varsaklı Kavşağı - Huzur Kavşağı - Cumhuriyet Caddesi - Cumhuriyet Meydanı - Selekler Kavşağı ve Valilik Binası yan yolları araç trafiğine kapatılacak.