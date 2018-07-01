ANTALYA:
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01 Temmuz 2018 Pazar 09:37

Antalya Kabotaj Kupası

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi’nin Sponsorluğunda Antalya Yelken Kulübü Sporcuları arasında düzenlenen “Antalya Kabotaj Kupası”nda dereceye girenlere kupaları verildi.1 Temmuz Denizcilik Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında...

Antalya Kabotaj Kupası
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Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi’nin Sponsorluğunda Antalya Yelken Kulübü Sporcuları arasında düzenlenen “Antalya Kabotaj Kupası”nda dereceye girenlere kupaları verildi.

1 Temmuz Denizcilik Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında DTO Antalya Şubesi’nin Sponsorluğunda Antalya Yelken Kulübü Sporcuları arasında düzenlenen “Antalya Kabotaj Kupası”nda dereceye girenlere kupaları törenle verildi. Optimist ve Lazer Sınıflarında gerçekleştirilen yarışlarda 21 sporcu Antalya Körfezi’nde belirlenen rotada ter döktü.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Merkez Meclis üyesi Hayrettin Özkan tarafından verildi.

Küner Vanmannekes: “Antalya’da yelkenciliğin gelişmesi gerekiyor”

DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, “Tüm sporcularımıza yarışlara katıldıkları için teşekkür ediyorum. DTO Antalya Şubesi’nin yeni yönetimi olarak kulübümüze elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Antalya’da yelkenciliğin gelişmesi gerekiyor. Yelkencilik konusunda, maalesef Antalya genelinde Kemer, Kaş, Alanya bölgelerimizde çok fazla ilerlediğimize inanmıyorum. Birlikte bir çalışma yapıp bunu geliştirebileceğimize inanıyorum ”dedi.
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