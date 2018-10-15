Antalya meme kanserine karşı yürüyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Memorial Antalya Hastaneleri ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile 17 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı’nda ‘Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü’ düzenlenecek. Yürüyüş sonunda ünlü sanatçı Burcu Güneş de bir konser verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Memorial Antalya Hastaneleri ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile 17 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı’nda ‘Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü’ düzenlenecek. Yürüyüş sonunda ünlü sanatçı Burcu Güneş de bir konser verecek.

Antalya 01-31 Ekim “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Meme kanserine dikkat çekmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi, Memorial Antalya Hastaneleri ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti 17 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’da Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü’ düzenlenecek. ‘Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır’ sloganı ile karnaval havasında gerçekleşecek yürüyüş Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı 21 no’lu plajdan başlayıp Olbia Konser Alanı’nda sona erecek. Yürüyüşe sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ünlü sanatçı Burcu Güneş de katılacak. Güneş, yürüyüş sonunda bir konser verecek.