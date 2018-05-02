Antalya, motorlu taşıt sıralamasında 4. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Antalya, motorlu taşıt sayısı sıralamasında Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye dördüncüsü olurken, motosiklet sayısında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Antalya, motorlu taşıt sayısı sıralamasında Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye dördüncüsü olurken, motosiklet sayısında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 462 bin 346 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9’unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya 4. sırada

Antalya’da Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 031 bin 758 adet taşıtın yüzde 46,9’unu otomobil, yüzde 26,3’ünü motosiklet, yüzde 17,3’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Motosiklet sayısında Türkiye 2’incisi

Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 270 bin 919 motosiklet sayısı ile 295 bin 175 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.

Isparta ve Burdur’da ilk 40 il içinde

Isparta’da Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 173 bin 187 adet taşıtın yüzde 46,5’ini otomobil, yüzde 21,3’ünü motosiklet, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 12,8’ini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 173 bin 187 ile 29. sırada yer aldı.

Burdur’da ise Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 041 adet taşıtın yüzde 41,3’ünü otomobil, yüzde 24,7’sini motosiklet, yüzde 16,4’ünü traktör, yüzde 11,5’ini kamyonet, yüzde 4,3’ünü kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 134 bin 041 ile 37. sırada yer aldı.