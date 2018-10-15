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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:04

Antalya polisinden öğrencilere rafting

Antalya polisi, lise öğrencilerine yönelik Manavgat Köprülü Kanyon’a rafting gezisi düzenledi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ÇOGEP projesi kapsamında lise öğrencileri için rafting etkinliği düzenledi....

Antalya polisinden öğrencilere rafting
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Antalya polisi, lise öğrencilerine yönelik Manavgat Köprülü Kanyon’a rafting gezisi düzenledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ÇOGEP projesi kapsamında lise öğrencileri için rafting etkinliği düzenledi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında, çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler, Antalya Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi,Baraj Mesleki Teknik Anadolu lisesi, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi,Gülveren Anadolu Lisesi,Karatay Anadolu Lisesi,Toros Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 100 öğrencinin gelişimlerine katkı sağlamak ve güzel bir hafta sonu tatili geçirmeleri için Manavgat Köprülü Kanyon’a gezi düzenledi. Tüm gün doğa ile iç içe olan gençler, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından rafting yapma şansı da yakaladı.

Geziyi düzenlemedeki amacın,toplumun her kesimindeki çocuk ve gençlerin polis ile kaynaşmalarının sağlanması, polisin korkup kaçılacak bir konumda olmadığının gösterilmesi, çocuk ve gençlerin suça sürüklenmelerine ve suça karışmalarına engel olunması, geleceklerini güvenle inşa etmelerine yardımcı olabilmek olduğuna dikkat çekildi.
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