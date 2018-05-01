Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.Türk-İş ve Birleşik Kamu-İş’in önderliğinde yapılan kutlamalara çeşitli sendikalar, CHP ve Vatan Partisi de destek verdi....

Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Türk-İş ve Birleşik Kamu-İş’in önderliğinde yapılan kutlamalara çeşitli sendikalar, CHP ve Vatan Partisi de destek verdi. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul’un da katıldığı törende, Türk-İş ve Birleşik Kamu-İş’in ardından siyasi parti ve sendikalar çelenklerini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından topluluk, kortej geçişinin başlayacağı Aydın Kanza Parkı’na doğru ayrıldı.