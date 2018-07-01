Antalya’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Törene Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, DTO Antalya Şube Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ünver, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Barbaros sınıfı TCG Barbaros Firkateyni Komutan ve askerleri, denizciler ve vatandaşlar katıldı. Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Atatürk anıtına çelenk koyma ile son buldu. Çelenk koyma töreni sonrası Kaleiçi Yat Limanı’nda denize çelenk bırakıldı. Daha sonra DTO Antalya Şube Başkanlığı tarafından törene katılan misafirlere kahvaltı verildi.

Başkan Ahmet Çetin “Coşkuyla kutluyoruz”

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında, “1 Temmuz 1926’da kabul edilerek yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Milli Mücadelemiz sonrasında kazanılan bağımsızlık ve hakimiyeti olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Denizcilikte istediğimiz daha büyük seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiamızın ve vatandaşlarımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını yürekten kutluyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı hakkında

Osmanlı İmparatorluğu’nun kapitülasyonlarla Türk denizlerinde, yük ve yolcu taşıma hakkını Batılı devletlere vermesinden sonra deniz ulaştırmasının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletilmesi yabancıların elindeydi. Bu nedenle Türkler, kendi denizlerinde ticaret yapamaz duruma gelmişlerdi. Lozan Antlaşması ile Türk denizlerinde gemi işletme hakkı (Kabotaj Hakkı) Türklere bırakılmasına rağmen kabotaj hakkının tam olarak uygulanmaya konulması, 19 Nisan 1926 tarihinde TBMM’de müzakere edilerek kabul edilen Kabotaj Kanunu sonrası 1 Temmuz 1926 tarihinde gerçekleştirilmiş ve bu kanunla Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verildi. Böylece, kendi karasularında, denizlerinde tam bağımsızlığı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, millî ekonomi gereğince yabancıların Osmanlı Dönemi’nde kapitülasyonlardan yararlanarak kurdukları ticaret işletmelerini satın alarak millîleştirme (devletleştirme) girişimlerinde bulunarak Türk limanları arasındaki ulaşımın, sadece Türk bayraklı gemilerle yapılabileceğini tüm dünyaya ilan etti.