Antalya’da 265 hekim adayı ‘Beyaz Önlük’ giydi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Beyaz Önlük” giyme töreninde bu yıl üniversiteye giriş yapan birinci sınıf öğrencisi 265 hekim adayı beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Tabib Odası Başkan Vekili Dr. Aydan İzgi, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Tarihin ilk dönemlerinden itibaren her toplumda kutsal bir meslek olarak görülen hekimlik mesleğini seçen ve bu eğitimi Akdeniz Üniversitesi’nde almaya hak kazanan siz değerli öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Özel ve kutsal bir meslek olan hekimlik mesleğine bugün beyaz önlüğünüzü giyerek ilk adımınızı atıyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” sözünün size yüklediği sorumluluk bilinciyle adaletli, vicdanlı hekimler olarak insanlığa en iyi şekilde hizmet etmelisiniz. Hasta ve insan psikolojisini göz önünde bulundurarak halden anlayan bir hekim olabilmek için sadece tıp alanında değil edebiyat, iletişim ve sosyoloji gibi alanlarda da mutlaka kendinizi geliştirmelisiniz. Bunun için eğitim kalitesi, bilimsel başarıları ve topluma sunduğu hizmet ile kurulduğu günden bu yana kendini kanıtlamış ve özellikle sağlık alanında bir marka haline gelmiş üniversitemizin tüm imkanlarından faydalanabilirsiniz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim ise “Tıp eğitimimizin amacı tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltecek hekim ve uzman hekimler yetiştirmektir. Hekimlik bilgi ve sanatın beraber uygulandığı bir meslektir. İyi bir hekim hem konusunda bilgili olmalı hem de bilgisini uygulamaya dönüştürebilen bir sanatkar olmalıdır. Sevgili öğrenciler sizler zorlu bir sınav yolculuğu sonunda Tıp fakültemizi kazandınız. Atatürk gençliğine yakışır bir hekim olarak yetişmeniz temennimizdir. Temizliği ve onuru temsil eden beyaz renk temizliğin simgesidir. Beyaz önlüğünüzü giydiğiniz bu günden itibaren sorumluluğunuzun farkında olarak akıl ve bilimi rehber edinerek 6 yıllık tıp eğitiminizi sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlamanızı diliyor sevgi ve saygılarımla hepinizi selamlıyorum.”

Tören sonunda öğretim üyeleri tarafından tıp öğrencilerine beyaz önlükler giydirildi.