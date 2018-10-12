ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 10:29

Antalya’da Amatör Spor Haftası Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında spor etkinlikleri başladı.Antalya...

Antalya'da Amatör Spor Haftası Başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında spor etkinlikleri başladı.

Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlamalara Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AGSİM antrenörleri ve sporcular katıldı.

Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla, Antalya’da 08-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya ili ve 19 ilçesinde spor faaliyetleri, gerçekleştirilecek.

Amatör Spor Haftası kutlamaları Konyaaltı Caddesi Antalya Müzesi önünden Antalya Spor Salonu’na kortej yürüyüşü ile başladı.Antalya Spor Salonu önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşmaları, ardından Judo, Eğlenceli Atletizm, Dart, Mini Golf,Cimastik Okçuluk judo branşlarında sporcularının gösterileriyle devam etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku