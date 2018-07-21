ANTALYA:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:15

Antalya’da asayiş uygulaması

Antalya genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 171 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevliler 13-19 Temmuz günleri arasında yapılan uygulamalarda, 24 bin 60 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Aranan 171...

Antalya'da asayiş uygulaması
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Antalya genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 171 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevliler 13-19 Temmuz günleri arasında yapılan uygulamalarda, 24 bin 60 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Aranan 171 kişinin yakalandığı uygulamada, 2 bin 144 araç sorgusu yapıldı, yakalamalı-hacizli olan 9 araç trafik otoparkına çekildi.

Uygulamada 83.7 gram esrar, 54.95 gram eroin, 9.3 gram kokain, 34 adet uyuşturucu hap, 3.9 gram muhtelif uyuşturucu madde, 24 şişe kaçak alkollü içki, 2’si kuru sıkı olmak üzere 12 tabanca,6 tüfek ile 31 adet fişek ele geçirildi.9 günübirlik kiralık iş yerinde yapılan denetimde ise hakkında kayıp başvurusu bulunan 36 kişi bulunarak işlem yapıldı.

Umuma açık yerlere yönelik denetimde ise 33 iş yeri denetlendi. 14 iş yerine eksiklikleri nedeniyle işlem yapıldı. Yine fuhuş amaçlı pazarlık yaptığı belirlenen 128 kişi ile dilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
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