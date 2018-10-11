Antalya’da barış ve kardeşlik rüzgarı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3. Kaleiçi Old Town Festivali’nin açılış yemeğinde “4 gün devam edecek Kaleiçi Old Town Festivali’nde Antalya’yı barışın, kardeşliğin en yüksek noktaya çıktığı bir kente dönüştüreceğiz. Bu atmosferi hep birlikte oluşturacağız” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’da bulunan şehir heyetleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Vali Karaloğlu, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşlik ettiği 13 ülkeden festivale katılan 25 şehir heyetine “Hoş geldiniz” dedi. Vali Karaloğlu’yla çekilen hatıra fotoğrafının ardından heyetler Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın ev sahipliğini yaptığı açılış yemeğinde biraraya geldi.

Yemekte, Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Antalya il Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar’ın yanı sıra fahri konsoloslar da yer aldı.

“Bu atmosferi birlikte yaratacağız”

Başkan Uysal, “Dünya’nın en güzel şehirlerinin birinde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi. Muratpaşa’nın 650 kilometrelik bir alana yayılan ve içinde 400 antik kentin bulunduğu Antalya’nın tam ortasında, Antalya’nın kalbinde bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Önümüzde 4 güzel günümüz var. Festivalimizde sizlerin antik şehirleriyle bizim antik kentimizin kardeşliği pekiştirecek. Güzel anları, konserleri, sergileri, gösterileri izlediğimiz gibi ortak sorunlarımızı da konuşacağız. Aynı zamanda 4 gün için Antalya’yı barışın, kardeşliğin barışın en yüksek noktaya çıktığı bir kente dönüştüreceğiz. Bu atmosferi hep birlikte oluşturacağız. Bu yıl 3’üncü festivali düzenliyoruz, 30’uncu festivalde de çocuklarımız buluşsun” dedi.

Arısoy: “Festivalin geleceği parlak”

Muratpaşa Kaymakamı Arısoy ise Dünya turizm destinasyonları arasında önemli bir yere sahip Antalya’nın sahip olduğu tarihi değerler ve doğal güzellikler yanında yüksek bir organizasyon kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. Yıl içinde gerçekleştirilen kültür ve sanat ve diğer alanlardaki organizasyonlarla Antalya’nın bu konuda özel bir yere sahip olduğunun kanıtlandığını belirten Kaymakam Arısoy, “Bu yıl 3’üncüsü organize edilen Kaleiçi Old Town Festivali’ne geçmiş senelere göre daha yüksek bir katılım sağlanmıştır. Bu festivalin geleceğinin ve ufkunun açık olduğu konusundaki inancımızı arttırmıştır” dedi.