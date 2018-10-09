ANTALYA:
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09 Ekim 2018 Salı 10:15

Antalya’da bazı yollar trafiğe kapatılıyor

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabı 10 Ekim Çarşamba günü Alanya-Antalya arasında gerçekleşecek. Kentte bazı yolların ise trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Antalya'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor
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54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabı 10 Ekim Çarşamba günü Alanya-Antalya arasında gerçekleşecek. Kentte bazı yolların ise trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Antalya 2. Etabı 10 Ekim Çarşamba günü saat 10.10’da Alanya’dan başlayacak. Alanya’dan sonra ise Manavgat, Serik (Side), Kadriye Köprüsü, Kundu, Kumköy Expo Kavşağı, Sağa Dönüş-Expo Kavşağı “U” dönüşü Serik Caddesi, Demokrasi Kavşağı, Aspendos Bulvarı, Meydan Kavşağı, Mevlana Kavşağı Sola Dönüş, 100. Yıl Bulvarı, Falez Kavşağı Üstten Konyaaltı Caddesine dönüş ve Atatürk Parkında saat 14.00 sıralarında son bulacak.

Söz konusu güzergahı kullanmak isteyen, yol kullanıcılarının mağdur olmaması için, bisiklet yarışı güzergahını www.tourofturkey.org.tr adresinden öğrenebilecek. Bisikletçilerin güzergahlardan geçişleri sırasında, trafik akışı tamamen kapatılırken, geçişlerden sonra trafiğe açılacak.
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