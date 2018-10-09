Antalya’da biyolojik mücadele çalışmaları

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, il genelinde bitkisel üretim faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliği...

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, il genelinde bitkisel üretim faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Özen, 2013 yılında toplam Bin 190 üretici 5 Bin 731 dekar alanda Biyolojik Mücadele Uygulamaları yaparken bu sayının 2017 yılında Bin 976 üretici ile 15 Bin 661 dekar alana yükselerek alan bazında 3 kat artış sağlandığı bilgisini paylaştı.

Konuyla ilgili çakılmaya yapan İl Müdürü Özen, Biyolojik mücadele uygulamaları örtüaltı yetiştiriciliğinde Thrips, beyaz sinek, kırmızı örümcek, yaprak biti ve domates güvesi gibi zararlı organizmalara karşı bunların doğal düşmanı olan faydalı böceklerin kullanıldığını belirterek " Turunçgiller ve narda; Turunçgil unlubiti zararlı organizmasına karşı, zararlının doğal düşmanı olan predatör (Cryptolaemus montrouzieri) ve parazitoid (Leptomastix dactylopii) böcek salımı şeklinde yürütülmektedir. Antalya, tarım sektöründeki yerli ve yabancı yatırımcıların en yoğun şekilde yatırım yaptığı, yeni teknolojilerin pilot uygulamalarının gerçekleştirildiği bir il haline gelmiş olmakla birlikte, ilimiz örtüaltı alanlarında ilk defa 2002 yılında 100 dekar alanda başlanan biyolojik mücadele uygulamaları 2017 yılı itibariyle 15 Bin 661 dekar alana yükselmiştir. dedi.

Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ve kadın çiftçilerin biyolojik mücadele uygulamalarındaki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik olarak “Antalya’da Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kadın Çiftçilerle Biyolojik Mücadele Projesi” nin yürütüldüğünü söyleyen Özen 13 ilçede yürütülen proje kapsamında örtüaltı sebze yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı 5 ilçede 25 kadın çiftçiye yönelik eğitimlerin yapıldığı bilgisini paylaştı. Özen, eğitim sonunda yapılan sınav ile 5 “Lider Kadın Çiftçi” nin belirlenerek 11 teknik personel ve 3 bakanlık temsilcisinin katılımı ile örtüaltı sebze yetiştiriciliği ve biyolojik mücadele uygulamalarının yaygın olarak yapıldığı İspanya-Almeria bölgesinde Yurt Dışı Yetişkin Eğitimi Programına katıldıklarını ve yurtdışı eğitimlerinin tamamlanmasının ardından projenin yürütüldüğü 13 ilçede 278 kadın çiftçiye İŞKUR Antalya Müdürlüğü ile yapılan protokol ile eğitim verildiğini aktardı.

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Uygulamalarının üreticiler tarafından benimsenmesi için çiftçi toplantıları, üreticilerle ve teknik elemanlarla seralarda yapılan birebir eğitimler ile desteklendiğini söyleyen Özen, Domates güvesi için İlçelerde yapılan 445 toplantı da toplam 7 Bin 266 üreticiye ulaşılarak eğitim verildiğini ve İl genelinde tüm ilçeler de eğitim- yayım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğinin altını çizdi.

Biyolojik ve biyoteknik mücadelenin devlet desteklemesi kapsamında yeraldığını vurgulayan Özen, " Biyolojik mücadele destekleme miktarı örtüaltında paket olarak dekar başına 520 Türk Lirası, turunçgil ve nar üretim alanlarında dekar başına 50 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." diye konuştu.

Özen, 2013 yılında toplam Bin 190 üretici 5 Bin 731 dekar alanda Biyolojik Mücadele Uygulamaları yaparken bu sayının 2017 yılında Bin 976 üretici ile 15 Bin 661 dekar alana yükselerek alan bazında 3 kat artış sağlandığını sözlerine ekledi