Antalya’da çocuk kitapları fuarı

50. yılını kutlayan Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın Antalya Bahçeşehir Parkorman Kampüsü ana sponsorluğunda düzenlenen, 1.Çocuk Kitapları Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

MSK Fuarcılık, ZMH Grup iş birliğiyle düzenlenen fuar, The Marmara Otel’de, 1000 metrekarelik alanda, ODTÜ, TÜBİTAK gibi seçkin 25 Yayınevinin katılımıyla 20 bin ziyaretçiye ulaşma hedefinde.

Onur konuğu olan yazarlar; Arife Tekiner, Hafize Çınar Güner, Betül Tarıman ve Antalya Bahçeşehir Parkorman Kampüsü Görsel Sanatlar Öğretmeni ve çocuk kitap yazarı Pınar Bingül Göksun, fuar döneminde kitapseverlerle bir araya geldi. Kitap stantlarının, sandalye yüksekliğinde, 50 santimetre boyunda tasarlandığı fuar, çocukların kolay seçim yapabilmesine imkanı sağlama özelliğiyle de bir ilke imza atıyor.

Bahçeşehir öğrencileri ve eğitim kadrosunun da katıldığı fuar, çocuklara kitap alışverişini sevdirme ve son dönemlerde genç kuşakların kaybettiği kitap okuma alışkanlığı kazandırma hedefinde olduğu bildirildi. Antalya Bahçeşehir Koleji Parkorman, Lara Kampüsleri ve Perge Anaokulu Kurucusu Hüseyin Sarı, ‘Çocuk ve kitap ilişkisinin gelişmesine katkı sağlamak görevimiz. Öğrencileriyle fuara katılan ekibimize desteğimiz sonsuz, kendilerini kutluyorum.’ dedi.