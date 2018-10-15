Antalya polisi, helikopter ve dron destekli trafik denetimi yaptı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Burdur karayolunda helikopter ve dron destekli denetim yaptı. Denetimler sonucunda, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye, kask takmayan 1 sürücüye, hatalı park eden 1 sürücüye, emniyet şeridini ihlal eden 4 sürücüye, tehlikeli şerit değiştirmekten 1 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Antalya’da helikopter ve dron destekli trafik denetimi
Antalya polisi, helikopter ve dron destekli trafik denetimi yaptı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Burdur karayolunda helikopter ve dron destekli denetim yaptı. Denetimler sonucunda, kırmızı...