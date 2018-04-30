Antalya’da hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Antalya’da petrol istasyonu yanında bulunan oto tamir dükkanından hırsızlık olayına karışan 3 kişiden biri tutuklandı.

Hırsızlık olayı Antalya’nın Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi’nde bulunan bir petrol istasyonunun yanında bulunan oto tamir dükkanında meydana geldi. Sabah işyerine gelen T.Y., hırsızlık olayının gerçekleştiğini görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri hemen çalışma başlattı. T.Y., dükkanında hepsi kullanılmış vaziyette 5 adet büyük araç radyatörü, 1 adet mazot pompası, 9 adet kriko, 1 adet hava kompresörü, 5 adet debriyaj baskısı, 1 adet kampana, 4 adet oto diski, 10-15 adet otobüs oto makası çalındığını ve olaydan dolayı 15 ile 20 bin TL civarında zararının olduğunu belirtti. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptığı çalışmalarda, olay ile ilgili R.K., isimli şahsın 2 kişiyle hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ve çaldıkları malları hurdacılık yapan A.K. isimli şahsa sattıklarını tespit etti.

İsmi ve eşkalleri belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda R.K. ile A.K.’yı gözaltına alan ekipler sorgularının ardından 2 şahıs mahkemeye gönderildi. Hırsızlık mallarını satın alan A.K., mahkemece serbest bırakılırken, R.K. ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslardan işyeri sahibi T.Y.’nin dükkanından çalınan 1 adet kriko ele geçirildi.