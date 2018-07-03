ANTALYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 10:55

Antalya’da konut satışları yüzde 5.7 arttı

Antalya’daki konut satışlarının yüzde 5.7 arttığını açıklayan Önder Baş, en yoğun talebin, Döşemealtı ve Konyaaltı bölgelerinde olduğunu söyledi.24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden sonra Antalya’daki...

Antalya'da konut satışları yüzde 5.7 arttı
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Antalya’daki konut satışlarının yüzde 5.7 arttığını açıklayan Önder Baş, en yoğun talebin, Döşemealtı ve Konyaaltı bölgelerinde olduğunu söyledi.

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden sonra Antalya’daki konut satışlarının yüzde 5.7 arttığını belirten ÖSSE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Önder Baş, “Türkiye’de ve dünyada her ne yaşanırsa yaşansın, Antalya’da inşaat sektörüne dair yatırımlar hiçbir zaman durmaz” dedi.

“En yoğun talep, Döşemealtı ve Konyaaltı bölgelerinde”

Ekonominin yatırımla büyüyeceğini ve yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Baş, “Özellikle villa satışlarına olan talep arttı. Seçim sonrası oluşan güven ortamı piyasalara olumlu yansıdı. Antalya’da emlak piyasası her koşulda rağbet görüyor. İnşaatlar yaz-kış aralıksız devam ediyor. En yoğun talep, Döşemealtı ve Konyaaltı bölgelerinde” diye konuştu.

“Antalya’daki konut fiyatlarında yüzde19’luk büyüme oranı”

Önder Baş, Türkiye genelinde konut fiyatlarında yüzde 6 büyüme varken Antalya’daki büyüme oranının yüzde 19 olduğunu, geçen yıl Şubat ayında Antalya metrekare fiyatının ortalama bin 860 lira iken bu yıl aynı dönemde 2 bin 12 lira olduğunu belirtti.

Antalya’nın turistik, tarımsal ve iklim koşulları avantajının yanı sıra, deprem kuşağında 2. derecede yer almasının inşaat sektörünü oldukça cazip hale getirdiğini belirten Baş, “Yatırımcı, yaptığı yatırıma güven duymak istiyor, 2. Derece deprem bölgesi olması itibariyle de Antalya yatırım için son derece ideal bir yer” dedi.
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