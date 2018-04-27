Antalya’da Letonya’nın 100. Bağımsızlık Günü kutlanacak

Letonya’nın 100. Bağımsızlık Günü kutlamaları Antalya Kaleiçi’nde gerçekleştirilecek.

Letonya Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, pazar günü Kaleiçi’nde gerçekleştirilecek Letonya’nın 100. Bağımsızlık Günü kutlamalarına verdiği destek dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Elferts, Pazar saat 12.00 Kaleiçi Hadrian Kapısı’ndan Yat Limanı’na geleneksel kıyafetlerle gerçekleştirilecek yürüyüşle başlayacak Letonya’nın bağımsızlığının 100. yılı kutlamalarına verdiği destek dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür etti. Büyükelçi Elferts, kutlamaların daha sonra Yat Limanı amfitiyatroda konser ve dans etkinlikleriyle devam edeceğini aktardı.

Başkan Uysal, ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirirken Letonya ve Antalya arasındaki turizm faaliyetlerini ve sosyo-kültürel ilişkilerin daha ileri düzeylere çıkabileceğini söyledi. Başkan Uysal, konuklarını bu yıl 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet etti.

Görüşmenin ardından günün anısına Büyükelçi Elferts ve Başkan Uysal karşılıklı hediyeler takdim etti.