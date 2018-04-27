Antalya’nın Kepez ilçesi’nde Ormanlık alan içerisine eski araç lastiği bırakan 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Kepez Varsak Karşıyaka Mahallesinde ormanlık alana bırakılmış yüzlerde eski araç lastiği olduğunu belirledi. Bölgede çalışma yapan polis, 2 araç içerisinde bulunan 4 kişiyi lastik bırakırken yakaladı. Lastik bırakan 4 kişi gözaltına alınırken, orman alan içerisindeki lastiklerin alınması için zabıta ekiplerine bilgi verildi. Bölgede daha sonra zabıta ekipleri tarafından temizlendi.
Antalya’da Ormanlık alana araç lastiği bırakan 4 kişi yakalandı
Antalya’nın Kepez ilçesi’nde Ormanlık alan içerisine eski araç lastiği bırakan 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Kepez Varsak Karşıyaka Mahallesinde...