Antalya’da Ormanlık alana araç lastiği bırakan 4 kişi yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesi’nde Ormanlık alan içerisine eski araç lastiği bırakan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Kepez Varsak Karşıyaka Mahallesinde ormanlık alana bırakılmış yüzlerde eski araç lastiği olduğunu belirledi. Bölgede çalışma yapan polis, 2 araç içerisinde bulunan 4 kişiyi lastik bırakırken yakaladı. Lastik bırakan 4 kişi gözaltına alınırken, orman alan içerisindeki lastiklerin alınması için zabıta ekiplerine bilgi verildi. Bölgede daha sonra zabıta ekipleri tarafından temizlendi.