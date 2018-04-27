ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 11:27

Antalya’da Ormanlık alana araç lastiği bırakan 4 kişi yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesi’nde Ormanlık alan içerisine eski araç lastiği bırakan 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Kepez Varsak Karşıyaka Mahallesinde...

Antalya'da Ormanlık alana araç lastiği bırakan 4 kişi yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Kepez ilçesi’nde Ormanlık alan içerisine eski araç lastiği bırakan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Kepez Varsak Karşıyaka Mahallesinde ormanlık alana bırakılmış yüzlerde eski araç lastiği olduğunu belirledi. Bölgede çalışma yapan polis, 2 araç içerisinde bulunan 4 kişiyi lastik bırakırken yakaladı. Lastik bırakan 4 kişi gözaltına alınırken, orman alan içerisindeki lastiklerin alınması için zabıta ekiplerine bilgi verildi. Bölgede daha sonra zabıta ekipleri tarafından temizlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku