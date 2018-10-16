ANTALYA:
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16 Ekim 2018 Salı 10:10

Antalya’da ’Şehr-İ Kapı’ resim sergisi

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi’nde görev yapan resim öğretmeni Fatma Çam, Antalya’da ’Şehr-i Kapı’ adlı 3’üncü kişisel resim sergisini açtı.Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde 3’üncü kişisel resim sergisini...

Antalya'da 'Şehr-İ Kapı' resim sergisi
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Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi’nde görev yapan resim öğretmeni Fatma Çam, Antalya’da ’Şehr-i Kapı’ adlı 3’üncü kişisel resim sergisini açtı.

Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde 3’üncü kişisel resim sergisini açan Fatma Çam, hazırladığı resimleri bir araya getirerek resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ziyarete açılan sergi ile ilgili bilgi veren Çam, “1994 den bu yana birçok karma resim sergisine katıldım. 2014 yılında Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar galerisinde “Şehri-i Kapı “isimli ilk kişisel sergimi açtım. 2017 açtığım kişisel sergide de aynı tema üzerinde çalışmaya devam ettim. 3. kişisel sergimde de kapı konulu çalışmalarımın yanısıra marinalar da çalıştım” dedi.
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