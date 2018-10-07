ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 18:35

Antalya’da şüpheli ölüm

Antalya’da bir kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 49 Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir ilden Antalya’ya arkadaşının yanına gelen 43 yaşındaki...

Antalya'da şüpheli ölüm
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya’da bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 49 Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir ilden Antalya’ya arkadaşının yanına gelen 43 yaşındaki Celil Çoban, dün gece geç saatlere kadar gezdi. Uzun süre uyanmaması üzerine arkadaşları açtıkları odada Çoban’ı hareketsiz şekilde gördü. Çoban’ın seslere cevap vermemesi nedeniyle arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceme ekiplerinin incelemesinin ardından Celil Çoban’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku