Antalya’da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 Milyon 40 bin 752’ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 Milyon 40 bin 752 oldu. Antalya, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında ise İstanbul’dan sonra 2’nci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 Milyon 40 bin 752 oldu. Antalya, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında ise İstanbul’dan sonra 2’nci sırada yer aldı.

TÜİK ’2018 Mayıs Ayı Motorlu Kara Taşıtları’ istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Türkiye’de Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 645 bin 85 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9’unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya araç sayısında 4’üncü sırada

Antalya’da Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 Milyon 40 bin 752 adet taşıtın yüzde 46,9’unu otomobil, yüzde 26,3’ünü motosiklet, yüzde 17,3’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 1 milyon 40 bin 752 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 273 bin 437 motosiklet sayısı ile 300 bin 408 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.

Isparta 29’uncu sırada

Isparta’da Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 174 bin 258 adet taşıtın yüzde 46,5’ini otomobil, yüzde 21,3’ünü motosiklet, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 12,8’ini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 174 bin 258 ile 29. sırada yer aldı.

Burdur 37’inci sırada

Burdur’da Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 617 adet taşıtın yüzde 41,3’ünü otomobil, yüzde 24,7’sini motosiklet, yüzde 16,4’ünü traktör, yüzde 11,4’ünü kamyonet, yüzde 4,3’ünü kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 134 bin 617 ile 37. sırada yer aldı.