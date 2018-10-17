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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:26

Antalya’da Trafik Uygulaması

Antalya’nın Kepez ilçesi Masa Dağı’nda yapılan uygulamada 4 sürücüye 14 bin 260 lira ceza uygulandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Antalya'da Trafik Uygulaması
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Antalya’nın Kepez ilçesi Masa Dağı’nda yapılan uygulamada 4 sürücüye 14 bin 260 lira ceza uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası’nda alkollü sürücülerin bulunduğu ve drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 327 kişi ve 75 araç sorgulandı. Dört araç trafikten men edildi, 3 araç sürücüsüne alkollü araç kullandığı için adli işlem uygulandı.

İki araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu, 4 sürücüye 14 bin 260 lira para cezası verildi.
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