ANTALYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:48

Antalya’da yaz sıcaklıklarına yağmur arası geliyor

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’nın merkez ve batısı ile kuzeydoğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Antalya'da yaz sıcaklıklarına yağmur arası geliyor
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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’nın merkez ve batısı ile kuzeydoğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Antalya’da son haftalarda yaz ayları derecesinde hissedilen sıcak havalara yağmur arası geliyor. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak. Antalya’da merkez ve batısı ile kuzeydoğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor. Antalya’da bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise 29 derece olması bekleniyor. En düşük gündüz sıcaklığı ise 23 derece ile Elmnalı ilçesi olacak. Rüzgar ise Güney, sahil kesimlerinde öğleden sonra kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
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