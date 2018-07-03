Antalya’dan Türkiye 2024’e tarihi destek

Türkiye’nin ev sahipliğine aday olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası’na (UEFA EURO 2024) Antalya’dan destekler devam ediyor.Türkiye Futbol Federasyonu, “Birlikte Paylaşalım” (Share Together) sloganıyla UEFA EURO 2024’ e aday olan Türkiye,...

Türkiye’nin ev sahipliğine aday olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası’na (UEFA EURO 2024) Antalya’dan destekler devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, “Birlikte Paylaşalım” (Share Together) sloganıyla UEFA EURO 2024’ e aday olan Türkiye, Şampiyona’nın ülkede yapılması için kampanya başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan kampanya kapsamında UEFA EURO 2024’ün Türkiye’nin tarihi ve kültürel tanıtımı için çok önemli olduğu vurgulandı. Ülkemize gelecek futbolseverlerin, Türkiye’nin doğal güzellikleri ve Türk misafirperverliği ile harmanlanan unutulmaz anlar yaşayacaklarına da dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye’nin UEFA EURO 2024’e alt yapısı, ulaşımı, konaklama ve güvenliğiyle futbol coşkusunu Avrupa sınırlarının ötesine taşıyacak kapasitede olduğu da belirtildi.

Şampiyonanın Türkiye’de yapılması için Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da büyük destek veriyor. Bu kapsamda Antalya’da Vali Münir Karaloğlu öncülüğünde başlatılan destek kampanyası çerçevesinde Antalya Kent Konseyi de harekete geçti.

Antalya Kent Konseyi, 2018’ in Perge Yılı ilan edilmesi ile Antalya’nın önemli tarihi ve kültürel değeri olan Perge Stadyumu’nda, yarın açıklama yapacak.

Yapılan açıklama ile Şampiyonaya destek vermenin dışında ayrıca hem ülkemizin tarihi yerlerine dikkat çekmek hem de Perge’nin ziyaretçi sayısının arttırılması amaçlanıyor.