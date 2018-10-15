ANTALYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:08

Antalyakart öğrenci vize işlemleri başladı

Antalyakart kullanan öğrenciler için vize işlemleri başladı. Öğrenciler, indirimli kartlarına dolum merkezlerinde yükleme yaparak vize işlemi gerçekleştirebiliyor. Kart vize işlemlerinin 1 Kasım 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Antalyakart öğrenci vize işlemleri başladı
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Antalyakart kullanan öğrenciler için vize işlemleri başladı. Öğrenciler, indirimli kartlarına dolum merkezlerinde yükleme yaparak vize işlemi gerçekleştirebiliyor. Kart vize işlemlerinin 1 Kasım 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Toplu ulaşım ağını kullanan öğrenciler Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren Antalyakartlarına dolum yaparak vize işlemlerini gerçekleştirebilecek. Öğrencilerin öğrenim durumları, merkezlerde dolum yapıldığı esnada Antalyakart sistemi üzerinden MEB ve YÖK servislerinden sorgulanarak tespit edilecek. Sorgulamanın ardından öğrencilik hakkı devam eden kişilerin vize işlemleri tamamlanmış olacak. Antalyakart’ına dolum yapmasına rağmen vize işlemi gerçekleşmeyen öğrenciler, öğrenci belgeleri ile Doğu Garajı, Çallı veya Akdeniz Üniversitesi’nde bulunan Antalyakart merkezlerinden vize işlemlerini ücretsiz yapabilecek.

1 yıl geçerli olacak

Vize işlemi tamamlanan kartların vize tarihleri 1 yıl süreyle geçerli olacak. Öğrenciler, vizelerinin devam edip etmediğini, vize bitiş tarihlerini toplu ulaşım araçlarında bulunan kart okuyuculardan ve duraklarda bulunan tüm bakiye sorgulama cihazlarından yapabiliyor. Vizesi yapılmayan öğrenci kartlarından 2 Kasım 2018 tarihi itibariyle TAM BİNİŞ ücreti alınacak.
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