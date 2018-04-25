Antalya’nın 7 ayrı noktasında edebiyat konuşulacak

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri’nin 3’üncüsü yarın başlıyor. Kentin 7 farklı noktasında düzenlenecek söyleşiler, paneller ve imza günleriyle 3 gün boyunca Türk edebiyatının kalbi Antalya’da atacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin “Yaşanabilir bir kent, sakinlerine ve konuklarına doyurucu, zengin ve değerli bir edebiyat ortamı da sunması gerekir” anlayışıyla başlattığı Antalya Edebiyat Günleri, 3’üncü yılını kutluyor. Yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında yılın en iyilerinin ödüllendirildiği, Türk edebiyatına iz bırakmış isimlere onur ödüllerinin verildiği Antalya Edebiyat Günleri, kentin 7 farklı noktasında düzenlenecek söyleşiler, paneller ve imza günleriyle 3 gün boyunca devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu, Alyazma Kadın Danışma Merkezi, Engelsiz Kafe, Fikret Otyam Sanat Parkı, Eğitim-İş, Antalya Kültür Sanat ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi’nde 3 gün boyunca Türk edebiyatının önemli isimleri okuyucularıyla buluşacak.

Antalya Edebiyat Günleri; Perşembe saat 14.00’de AÜ Edebiyat Fakültesi’nde Ahmet Telli söyleşisiyle başlayacak. Aynı saatte Fikret Otyam Sanat Parkı’nda başlayacak imza gününün ardından Kamile Yılmaz, Nuri Erkal, Ahmet Turan Kul, Giray Ercenk’in konuşmacı olduğu ‘Antalya ve Edebiyat’ konulu panelle gün sona erecek.

Antalya Edebiyat Günleri’nde 2’nci gün Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve İnci Aral’ın Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde, saat 11.00’de ‘Kadınlar ve Öyküler’ başlıklı söyleşisiyle başlayacak. Gün, Antalya Kültür Sanat’ta ‘Şiirde Dünyaya Yeniden Bakmak’ ve ‘Ün, Edebiyatçılar ve Ödüller’ başlıklı paneller ve imza günleriyle devam edecek.

Antalya Edebiyat Günleri’nin 2’nci gününde saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenecek gecede Antalya Edebiyat Günleri Öykü Ödülleri ve Onur Ödülleri takdim edilecek. Gecede Dolunay Obruk sahne alacak. Antalya Edebiyat Günleri, Cumartesi saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenecek ‘Müzikli Öyküler ve Şiirler’ gecesiyle sona erecek.