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27 Nisan 2018 Cuma 13:17

Antalya’nın altın çocukları konserle anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın hafızalarda yer etmiş sanatçılarını “Senede Bir Gün” konseri ile andı.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, düzenlediği muhteşem konserle Antalyalı sanatçıları...

Antalya'nın altın çocukları konserle anıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın hafızalarda yer etmiş sanatçılarını “Senede Bir Gün” konseri ile andı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, düzenlediği muhteşem konserle Antalyalı sanatçıları andı. Emin Altıner’in kaleme aldığı Antalya’nın eski günlerini anlatan şiirle başlayan geceye Antalya Yenikapı Orkestrası müzisyenleri eşlik etti. Onur Nugay, Şengül Gürgen, Sakıp Şahyan, Fehmi Bayram, Hasan Ali Yıldırım, Fulya Ölmez Zorlu, Alper Kuş, Can Afacan, Mazhar Yıldız, Ali Yüksel ve Miloş lakaplı Antalyaspor amigosu Recep Güler gibi isimlerin sahne aldığı gece izleyenleri mest etti.

Gelenekselleşecek

Gecenin sonunda konuşan Onur Nugay, babası Necip Nugay için yapılan Anma gecelerinin konseptini değiştirerek Antalyalı tüm sanatçılara ithafen geleneksel hale getirip her yıl senede bir gün konseri ile anacaklarını söyledi. Programın sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, tüm sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.
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