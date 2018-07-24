ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 12:19

Antalya’nın yeni spor merkezi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sedir Spor Kompleksi inşaatı hızla ilerliyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 20 milyon TL yatırım bedelli Sedir Spor Kompleksi’nin kaba inşaatı bitti. Çelik konstrüksiyon çatı imalatı...

Antalya'nın yeni spor merkezi olacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sedir Spor Kompleksi inşaatı hızla ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 20 milyon TL yatırım bedelli Sedir Spor Kompleksi’nin kaba inşaatı bitti. Çelik konstrüksiyon çatı imalatı da tamamlanan projede dış cephe kaplama, boya ve elektrik imalatı devam ediyor. Toplam 15 dönümlük alan üzerine kurulu Sedir Mahallesi Spor Kompleksi Antalya’nın yeni spor merkezi olacak.

İki basket bir güreş salonu

Tesis çevresinde 240 metre koşu parkuru, açık spor alanı, çocuk oyun parkı, 5 adet süs havuzu, doğal taş kaplamalı yürüyüş yolu bulunacak. Kompleks içerisinde, 2 adet 1435 metrekare 896 kişilik basket sahası, 3 minderli 620 metrekare güreş salonu, antrenman ve fitness salonları, fuaye, antrenör, hakem, soyunma ve toplantı odaları, ofis, kafeterya ve mescit yer alacak. Günübirlik tesis içerisinde ise 7 adet konaklama odası, restoran, mutfak, televizyon odası, lobi, açık teras ve mescit alanları bulunacak. Çocuk Kulübü 2 adet sınıf, uyku odası, yemekhane, mutfak ve ofisten oluşacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku