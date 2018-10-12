Antalyaspor Kadın Voleybol takımı Ligdeki 3.maçına, Pazar günü çıkacak

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor, ligdeki 3. maçına 14 Ekim Pazar günü saat 14.00’da çıkacak.

Türkiye Voleybol 2. Ligi 3. Grupta yer alan kırmızı-beyazlı ekip, ligde bu haftaki rakibi ise Nazilli Belediyesi olacak. Ligde çıktığı ilk 2 maçta 2’de 2 yapan Antalyaspor, bu hafta da 14 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Antalya Spor Salonu’nda Nazilli Belediyesi maçını da kazanarak, yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Kepez Belediyesi’ne konuk olan Antalyaspor’un Antalya derbisini kazanan taraf olduğunu hatırlatan Antalyaspor Voleybol A Takım Antrenörü Gökhan Egeli, “Öncelikle Antalya’nın iki gözde kulübünün karşılaşması, Antalya voleybolu adına heyecan vericiydi. Maçın ilk iki setinde iyi oyunumuzu skora yansıttık. 3. sette ise yaptığımız basit hatalar sonucunda sete geride başlamamıza rağmen seti ve maçı kazanmayı başardık. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Tüm taraftarımızı destek için bekliyoruz”

Ligde çıktıkları her maçı en önemli karşılaşma olarak gördüklerini ve aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirten Antrenör Gökhan Egeli sözlerine şöyle devam etti: “Lig, uzun bir maraton. Bu uzun maratonu en iyi şekilde tamamlamak hedefindeyiz. 14 Ekim Pazar günü saat 14.00’da oynayacağımız Nazilli Belediye maçında tüm taraftarlarımızı Antalya Spor Salonu’na bekliyoruz.”