Antalyaspor’a TSYD ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, Antalyaspor’da göreve başlayan Antalyaspor yönetimini ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

TSYD Antalya Şubesi, Antalyaspor yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Basın Sözcüsü Murat Süğlün de hazır bulundu.

Başkan destek istedi

TSYD’nin onursal üyesi de olan Başkan Ali Şafak Öztürk, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da basınla iyi bir diyalog içinde olacaklarını, ellerinden gelen desteği göstereceklerini söyledi. Antalyaspor’un menfaatleri için birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Öztürk, gazetecilerden de destek istedi.

Ortak çalışma isteği

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de Antalyalı gazeteciler olarak başta Antalyaspor olmak üzere kente spor anlamında hizmet veren her kurumla ortak çalışmalar sergilemenin kendilerini mutlu edeceğini söyledi. Çiçek, günün anısına Başkan Öztürk’e TSYD’nin bir plaketini takdim etti ve ziyaretin anısına bir de fotoğraf çektirildi.