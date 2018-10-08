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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:05

Antalyaspor’un rakibi Beşiktaş

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, yarın Beşiktaş’la karşılaşacak.Erkekler Süper Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Beykoz Belediyespor’u 29-28 yenerek başlangıç yapan Antalyaspor Hentbol...

Antalyaspor'un rakibi Beşiktaş
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Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, yarın Beşiktaş’la karşılaşacak.

Erkekler Süper Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Beykoz Belediyespor’u 29-28 yenerek başlangıç yapan Antalyaspor Hentbol Takımı, 2’nci hafta karşılaşmasında evinde Batman Belediyesi’ne 35- 29 yenildi. Antalyaspor ligin üçüncü haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. İstanbul’da Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak.

Beşiktaş maçı öncesi konuşan Antalyaspor Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık, “Normalde maçımız cumartesi günüydü. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde maçı olması nedeniyle salı gününe ertelendi. Gerek taktiksel gerekse de fiziksel olarak karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. Güçlü rakibimiz Beşiktaş’tan puan hatta puanlar almak istiyoruz. Süleyman Seba Spor Salonu’nda ter antrenmanı yapacağız ve maç öncesi son hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Takım ve teknik ekip olarak maça hazırız" dedi.
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