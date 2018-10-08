Antalya’yı buluşturan düğün

Antalya’da iş, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleri Salih Yılmaz ile Deniz Ersan çiftinin düğününde bir araya geldi.Antalya’nın Kundu turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen iş adamı Ali Yılmaz’ın oğlu Salih Yılmaz ile...

Antalya’da iş, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleri Salih Yılmaz ile Deniz Ersan çiftinin düğününde bir araya geldi.

Antalya’nın Kundu turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen iş adamı Ali Yılmaz’ın oğlu Salih Yılmaz ile Deniz Ersan’ın düğünü, iş, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Yaklaşık bin 200 davetlinin katıldığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, iş adamı Hasan Akıncıoğlu, Fenerbahçe Spor Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komşuoğlu, modacı Raşit Bağzıbağlı, damadın dedesi Salih Yılmaz ile gelinin amcası Gökcen Ersan üstlendi. Gecede Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de yer aldı.

Serdar Ortaç’tan muhteşem sahne

Düğünde sahneye çıkan sanatçı Serdar Ortaç ise kulisinde gelin ve damatla bir araya geldi. Çiftle tanışan Serdar Ortaç, en az üç çocuk sözü aldı. Ortaç, “Ben yapamadım ama genç çiftlerin en az 3 çocuk yapmasını istiyorum. Erkek çocuğum olsaydı adını Serdar, kız olması halinde ise Neslihan veya Nergiz olmasını isterdim" dedi. Düğünün ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Serdar Ortaç, programı boyunca nostalji rüzgarı estirdi. Davetliler düğün sonrası ’after parti’ ile eğlenceye devam etti.