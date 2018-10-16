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16 Ekim 2018 Salı 12:28

ANTMÜTDER Başkanı Karataş: “Aksu’yu birlikte yarınlara taşıyacağız”

Antalya Müteahhitler Derneği (ANTMÜTDER) Başkanı Deniz Karataş, “Aksu’nun modern ve çağdaş kentler seviyesinde yerini alması için dayanışma içinde olmalıyız” dedi.Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, MHP Aksu İlçe...

ANTMÜTDER Başkanı Karataş: 'Aksu'yu birlikte yarınlara taşıyacağız”
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Antalya Müteahhitler Derneği (ANTMÜTDER) Başkanı Deniz Karataş, “Aksu’nun modern ve çağdaş kentler seviyesinde yerini alması için dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, MHP Aksu İlçe Başkanı Kemal Kara’yı ziyaret etti. Ziyarette Kara, “Aksu ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi her fırsatta toplumumuzun her kesimine büyük bir cesaret örneği göstererek, sergileyen bir partiyiz. Bizim düşüncelerimiz ve hedeflerimiz Aksu’nun kendisidir. Bu yüzden Aksu’ya yatırım ve hizmet noktasında yapılan çalışmalarda olumlu ve olumsuz görüşlerimizi vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması önceliğimiz olarak daima ortaya koymaktayız” dedi

Deniz Karataş ise, “Aksu’nun bugünlere gelmesinde yıllardır ata toprağı bellemiş dededen babaya, babadan oğula yaşam biçimi olarak aktarılmasının bir sonucudur. Aksu’yu bizlerde terk etmedik. Hizmetlerimizi, yatırımlarımızı ve yaşam alanlarımızı ilçemizde oluşturduk. Mutlu ve acı günlerimizi Aksu’da yaşadık. Ormanımız, mağaramız, iş alanlarımız, yatırımlarımız Aksu’dadır. Aksu’yu yarınlara taşıyacak kadrolar ve iyi niyetli ve düşünceleri siyaset yapan insanların varlığı bizleri daima memnun etmiştir. Aksu’yu hiçbir zaman ihmal etmedik. Bu anlayışımız dün olduğu gibi de yarında aynı şiddetle devam edecektir. Aksu’nun modern ve çağdaş kentler seviyesinde yerini alması için dayanışma içinde olmalıyız” diye konuştu.
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