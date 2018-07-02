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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:46

ANTMÜTDER üyelerine indirimli sağlık protokolü

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) üyelerine yönelik indirimli sağlık ve tedavi protokolü imzaladı.ASV Yaşam Hastanesi Antalya Müteahhitler Derneği ile sağlık ve tedavi protokolü imzaladı. Yapılan protokol ile, SGK hastası...

ANTMÜTDER üyelerine indirimli sağlık protokolü
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Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) üyelerine yönelik indirimli sağlık ve tedavi protokolü imzaladı.

ASV Yaşam Hastanesi Antalya Müteahhitler Derneği ile sağlık ve tedavi protokolü imzaladı. Yapılan protokol ile, SGK hastası dernek üyesi müteahhitlere ve 1. Derece yakınlarına yüzde 20, ücretli hasta tedavilerinde ise yüzde 30 indirim uygulanacak. Protokol ile üyelerinin daha sağlıklı ve yaşam standardını yakalaması açısından çok olumlu olduğunu dile getiren Dernek Başkanı Deniz Karataş, “2 bin beş yüz’e yakın üyesi olan bir derneğiz. Derneğimiz çatısı altında bulunan binlerce üyemizi yakından ilgilendiren bu protokol, tüm üyelerimize hayırlı olsun. Bugünden itibaren üyelerimiz Yaşam Hastanesi ile yaptığımız protokol gereği indirimlerden faydalanabilecektir” dedi

Faydalı indirim

Hastane Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama Sorumluları Erkan Bilgin ve Çağdaş Özgün Kaçmaz yaptıkları protokol ile müteahhitlerin sağlığını güvence altına aldıklarını belirtti. Kurumsal birim sorumluları, “Antalya da birçok kurum ve kuruluş ile protokollerimiz bulunmakta. Vatandaşlarımızın ve protokol yaptığımız kurum üyelerinin menfaatine olan bu indirimlerden faydalanması güzel bir fırsattır. Müteahhitler Derneği ile yaptığımız İndirim Protokolü tüm Dernek Üyelerine hayırlı olsun. Tedavi olmak isteyen dernek üyeleri hastanemizin tüm servislerinden indirim oranları nispetinde hizmet alabileceklerdir” diye açıklamada bulundular.
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