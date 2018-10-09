ASAT’tan Muratpaşa’ya 105 milyon TL’lik yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesine 4 yılda 105 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı.Antalya genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren ASAT, Muratpaşa ilçesinde dev bir bütçeyle ilçenin eksiklerini...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesine 4 yılda 105 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı.

Antalya genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren ASAT, Muratpaşa ilçesinde dev bir bütçeyle ilçenin eksiklerini gideriyor. 4 yılda Muratpaşa’nın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu için yaklaşık 105 milyon liralık yatırım yapan ASAT’ın çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Yağmur suyuna neşter

Muratpaşa’da toplam 45 milyon liralık yatırımla 35 bin metre yağmur suyu drenaj çalışması gerçekleştirildi. Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız Caddelerine 6 bin 500 metre Metin Kasapoğlu Caddesi’ne 3 bin 500 metre uzunluğunda dev kutu menfezler inşa edildi. Yağmurdan etkilenen mahallelerin başında gelen Kızıltoprak ve Yenigün Mahallelerine de toplam 9 kilometre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı kazandırıldı. İlçede şiddetli yağmurlarda yaşanan göl manzaraları tarih oldu. Ayrıca ilçeye 87 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşendi.

Lara Atıksu Arıtma Tesisi tam kapasite

ASAT, Lara Atıksu Arıtma Tesisi ile Muratpaşa’da tam kapasite hizmet veriyor. 2 adet terfi pompa istasyonuyla bölgedeki atıksular ileri biyolojik arıtma sonrasında derin deniz deşarjı ile bertaraf ediliyor. Böylelikle tek bir damla pis suyun çevreye doğrudan aktarılmasına izin verilmiyor. 180 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş olan arıtma tesisinde 80 dönüm yeşil alan ve havalandırma havuzlarının üstünde 12 dönüm olimpik ölçülerde çim futbol sahası da bulunuyor.

47 bin 200 metre yeni içme suyu hattı

Antalya genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, Muratpaşa’da toplam 3 milyon 540 bin yatırım bedeliyle içme suyu yenileme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

Sedir Spor Kompleksi yükseliyor

Başkan Menderes Türel’in Antalyalı çocuk ve gençlere armağanı olan Sedir Spor Kompleksi inşaatı hızla yükseliyor. ASAT tarafından yapımı devam eden 20 milyon TL yatırım bedelli Kompleks tamamlandığında Antalya’nın spor yaşamına büyük katkı sağlayacak.

ASAT, Muratpaşa’da alt yapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kapladı. Güzeloba, Yenigün, Kızıltoprak, Mahalleleri ile Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız Caddelerine yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık asfalt yatırımı yapıldı.