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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:54

ASAT’tan Serik’e yeni malzeme deposu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Doğu ilçelerine yerinden hizmet sağlamak için Serik Eminceler’de Düzenli Malzeme Deposu ve Lojistik Merkezi inşa ediyor.Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü etkin ve yerinden...

ASAT'tan Serik'e yeni malzeme deposu
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Doğu ilçelerine yerinden hizmet sağlamak için Serik Eminceler’de Düzenli Malzeme Deposu ve Lojistik Merkezi inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü etkin ve yerinden hizmet anlayışını ilçelere yaptığı düzenli malzeme depoları ile sürdürüyor. Bu kapsamda Serik Eminceler’de yapımı devam eden Düzenli Malzeme Deposu’nda sona gelindi. Doğu ilçelerine hizmet verecek depo, altyapı çalışmalarına hız kazandıracak.

3 milyon liraya mal olacak

Bin metrekare kapalı alanlı depoda altyapı, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme stoklanabilecek. 3 milyon liraya mal olması beklenen depo ile zaman kaybı ve nakil işlemlerinde oluşan maliyet önlenecek, sorunların çözüm süresi de kısalacak. ASAT, tefrişatı ve çevre düzenlemesi devam eden bin metrekare kapalı alanlı depo ile bölge halkına daha kaliteli, daha hızlı ve daha yakından hizmet verebilecek.
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